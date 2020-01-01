Trabzonspor, Stiven Plaza'yı kiraladı

Bordo Mavililer, Valladolid'den Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla birlikte iki yıllığına kiraladığını duyurdu.

'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bu futbolcu için kulübü Valladolid'e iki taksit halinde 100 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

Karadeniz ekibi Stiven Plaza ile de 2+2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki forvet ilk sezonunda 620 bin euro, ikinci sezonunda ise 670 bin euro garanti ücret kazanacak.

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Futbolcuya bonservisinin alınması halinde de 2022-23 sezonu için 750 bin euro, 2023-24 sezonu için ise 800 bin euro ödeme yapılacak.