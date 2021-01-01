Trabzonspor sezon biter bitmez bombaları patlattı: Gervinho ve Bruno Peres geliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından müjdeyi verdi ve Gervinho ile Peres transferlerinin bittiğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından basın mensuplarına transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ağaoğlu, Gervinho ve Bruno Peres'in imzaya geleceklerini söyledi ve bu transferler için 'bitti' ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ne dedi?

"Gervinho ve Peres bitti. Seyahat durumlarına göre 8-10 gün içinde imzaya gelecekler"

"Şu an görüşmelerinin devam ettiği 3 oyuncu daha var. Öyle tahmin ediyorum ki bir 10 gün içerisinde onları da netleştiririz. Haziran ayının ilk haftasında onlar da imza atmış olurlar."

"1 veya 5 Temmuz'da sezon hazırlıklarına tüm transferlerimizle başlamış olacağız. Bu sene provaydı, bizi önümüzdeki sene izlesinler."

"Abdülkadir Ömür çok büyük şansızlıklar yaşadı. İki sezon üst üste kolay kolay her futbolcunun kaldıramayacağı sakatlıklar yaşadı. Ona rağmen özellikle rehabilitasyon döneminde çok iyi ve disiplinli çalıştı, kendisini çok iyi hazırladı. Bugün itibarıyla milli takım aday kadrosuna da seçildi ki bunu yerden göğe kadar hak etti."

"Abdülkadir ile alakalı menajerler vasıtası ile yoklamalar var ama herhangi bir kulüpten resmi teklif gelmiş değil. İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an gidecek oyuncu olarak gözüken en yakın Uğurcan Çakır var."

"Her oyuncudan Sörloth'un verdiği performansı beklerseniz biraz fazla iyimser olursunuz. Bu bir yerde takımın oyun sistemiyle de doğru orantılı bir şey."

"Sörloth gelir mi? Şöyle gelebilir, 33 gol 11 asist yapan oyuncuyu gönderdik Leipzig'e, 5 gol 2 asiste takıldı kaldı. 22 milyon avro da para verdiler. İyi para verdiler. Böyle giderse Sörloth'un piyasa değerini düşürecekler. Göndersinler buraya biz tekrar parlatalım."

"Palace'den buraya gelirken verdikleri paranın fazlasını kazandıracağımızı söylemiştik. O gün onlara 5 versek bayram ederdiler, şimdi 11 kazandılar. Tekrar değer kazandırma açısından aynı şey Leipzig ile neden olmasın. Çünkü oyuncunun hakkını veremediler. Ferrari'yi sıradan bir otomobil gibi kullandılar."

"Caleb Ekuban'a da İtalya'dan bir iki kulüpten transfer teklifi var. Yönetim kurulu olarak bu konuyu da değerlendireceğiz."

"Andreas Cornelius’un maaşıyla alakalı sorun yok ama bonservisiyle ilgili bir sorun var. Parma ve Atalanta devrede. Aceleci karar vermeyeceğiz. Sadece alternatiflerinden birisi."

Gervinho kimdir?

2010'lu yılların başında Lille'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Gervinho, Fransız kulübünün 2011'de kazandığı son Ligue 1 şampiyonluğunda kadroda yer alıyordu. Hücumda hemen her bölgede görev yapabilen oyuncu, aynı sezonun sonunda Arsenal'e transfer oldu. Londra'da geçirdiği iki sezonun ardından da Roma'ya taşındı.

AS Roma'da geçirdiği üç sezonda çıktığı 88 maçta 26 gol atan Fildişili oyuncu, Serie A'da fena bir performans sergilemese de sürpriz bir kararla yolunu Çin'e çevirdi.

Hebei China Fortuna'da geçen üç sezonun ardından tekrar İtalya'ya döndü.

Parma'da üç sezon geçiren 33 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon Serie B'ye düşmesine engel olamadı. Sözleşmesi sona eren Gervinho, Parma'da 87 maça çıkıp 25 gol kaydetti.

Bruno Peres kimdir?

Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres, kendi ülkesinde parladıktan sonra 24 yaşında İtalya'nın yolunu tuttu.

2.5 sezon Torino'da, 1.5 sezon Roma'da oynadı. Bir dönem ülkesine dönen Peres, son iki sezondur yine Roma forması giyiyordu.

Bruno Peres, kötü bir sezon geçiren Roma'nın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Brezilyalı, 44 resmi maçta forma giydi ve savunmadaki görevlerinin yanı sıra iki kez fileleri havalandırdı.