2024-25 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı ile eskisi gibi şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in başlamasına saatler kala kritik bir maça çıkacak.
Bordo-mavili takım, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.
Peki Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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Trabzonspor-Rapid Wien maçı hangi kanalda?
Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid-Wien ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Tohver'in yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Trabzonspor-Rapid Wien
|8 Ağustos Perşembe
|20.00
|A Spor