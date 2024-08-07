Trabzonspor-Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2024-25 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı ile eskisi gibi şampiyonluk yaşamak isteyen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in başlamasına saatler kala kritik bir maça çıkacak.

Bordo-mavili takım, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.

Peki Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor-Rapid Wien maçı hangi kanalda?

Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid-Wien ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Tohver'in yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.