Trabzonspor, Portekizli stoper Edgar Ie’yi Feyenoord’a kiraladı

Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı’nın Lille transferi kapsamında bonservisini bedelsiz olarak aldığı Edgar Ie yeni sezonda Feyenoord forması giyecek.

’dan KAP’a yapılan açıklamada futbolcunun ’a bir yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Trabzonspor’a kiralama bedeli ödemeyecek olan Feyenoord, futbolcunun yıllık ücretini karşılaşayacak.

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25 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon ’da 21 resmi maçta forma giymişti.

Trabzonpor'da Sturridge belirsizliği

Öte yandan Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a transferinde farklı sesler çıkıyor.

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İkinci başkan Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada futbolcu ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına vardığını söyledi.

Ancak İHA'ya konuşan başkan yardımcısı Sertaç Güven ise "Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi. Anlaşma halinde yaşayacakları evi, şehri gösterdik. Sparta Prag maçını birlikte izledik. Sonra şehirden ayrıldılar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz kesin olarak bir anlaşma sağlanmadı" ifadelerini kullanarak adeta Önder Bülbüloğlu'nu yalanladı.