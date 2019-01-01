Trabzonspor, Portekizli stoper Edgar Ie’yi Feyenoord’a kiraladı
Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada futbolcunun Feyenoord’a bir yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Trabzonspor’a kiralama bedeli ödemeyecek olan Feyenoord, futbolcunun yıllık ücretini karşılaşayacak.
>> Avrupa'da biten önemli transferler <<
25 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fransa’da 21 resmi maçta forma giymişti.
Trabzonpor'da Sturridge belirsizliği
Öte yandan Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a transferinde farklı sesler çıkıyor.
İkinci başkan Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a yaptığı açıklamada futbolcu ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına vardığını söyledi.
Ancak İHA'ya konuşan başkan yardımcısı Sertaç Güven ise "Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi. Anlaşma halinde yaşayacakları evi, şehri gösterdik. Sparta Prag maçını birlikte izledik. Sonra şehirden ayrıldılar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz kesin olarak bir anlaşma sağlanmadı" ifadelerini kullanarak adeta Önder Bülbüloğlu'nu yalanladı.