Trabzonspor, Olcay Şahan'ın sözleşmesini revize etti

Trabzonspor Kulübü, affedilen Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın sözleşmesinde yapılan revizeyi KAP'a bildirdi.

Bilindiği üzere uzun süredir kadro dışı olan deneyimli oyuncu, bugün yaptığı açıklamayla takıma yeniden döndüğünü duyurmuş ve bugünkü antrenmanda da takımla birlikte çalışmıştı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Olcay Şahan'ın 2020'de bitecek olan sözleşmesi bir sezon kısaltılırken, oyuncuya 2019-20 sezonunda ödenmesi gereken 2 milyon euro yerine 750 bin euro ödenecek.

KAP'a yapılan açıklama ve sözleşmenin diğer detayları şöyle:

"Şirketimiz ile Olcay Şahan arasında münakit 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31.05.2019 olarak revize edilmiştir. Buna göre;

-Olcay Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2.000.000.-EUR garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon EUR indirim yapılarak 4.575.000.-TL ödenmesine,

-Olcay Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250.000.-EUR da dahil olmak üzere 2018/19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin EUR indirim yapılarak 10.882.000.-TL ödenmesine,

-Böylelikle toplamda 1.34 milyon EUR indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15.457.000.-TL nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine,

Karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır."

