Trabzonspor, Ogenyi Onazi ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı orta saha oyuncusunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulübü, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

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Öte yandan Onazi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.

Onazi, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu harika kulübün taraftarına minnettarım. İlk günden bu yana bana gösterdiğiniz sevgi, saygı ve tutkuyu asla unutmayacağım. Hepinize mutluluklar diliyorum, sezonun geri kalanında başarılar." ifadelerini kullandı.

Onazi'nin Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'a transfer olması bekleniyor.