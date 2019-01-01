Trabzonspor, Ndiaye transferinde sona yaklaştı
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Cenk Ergun, Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili Radyo Spor'a açıklamalarda bulundu.
Ergün, Karadeniz ekibinin Ndiaye'yi kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu ancak Stoke City'nin tok satıcıyı oynadığını söyledi.
Cenk Ergün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci dereceden öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor."