Trabzonspor, Marlon Xavier'i kiraladı
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Filip Novak'ın ayrılığının ardından aradığı sol beki buldu.
Bordo Mavililer, öncelikle gece yarısı saatlerinde Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
Ardından Marlon Xavier'in 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır."
Marlon Rodrigues Xavier kimdir?
20 Mayıs 1997'de Brezilya'nın Cascavel şehrinde dünyaya gelen Marlon Rodrigues Xavier, kariyerine Serie C ekiplerinden Criciuma'da başladı.
2017-18 sezonu öncesi Fluminense'ye kiralık olarak gönderilen Marlon, Aralık 2018'de kulübüne geri döndü.
Ocak 2019'da Fluminense'ye transfer olduktan sonra 2019-20 sezonunu Portekiz ekiplerinden Boavista'da kiralık olarak geçirdi.
İstatistikler
Criciuma formasıyla 75 maçta 2 asist yapmayı başaran Marlon, Fluminense ile bugüne kadar 49 resmi maça çıkıp 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Boavista'da 27 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol atıp 2 de asist yaptı.