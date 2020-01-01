Trabzonspor, Marlon Xavier'i kiraladı

Trabzonspor, Fluminense'nin sol beki Marlon Rodrigues Xavier'i 1 yıllığına kiraladı.

, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Filip Novak'ın ayrılığının ardından aradığı sol beki buldu.

Bordo Mavililer, öncelikle gece yarısı saatlerinde ekiplerinden Fluminense'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

Ardından Marlon Xavier'in 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirildi.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır."

Marlon Rodrigues Xavier kimdir?

20 Mayıs 1997'de Brezilya'nın Cascavel şehrinde dünyaya gelen Marlon Rodrigues Xavier, kariyerine Serie C ekiplerinden Criciuma'da başladı.

2017-18 sezonu öncesi Fluminense'ye kiralık olarak gönderilen Marlon, Aralık 2018'de kulübüne geri döndü.

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Ocak 2019'da Fluminense'ye transfer olduktan sonra 2019-20 sezonunu ekiplerinden Boavista'da kiralık olarak geçirdi.

İstatistikler

Criciuma formasıyla 75 maçta 2 asist yapmayı başaran Marlon, Fluminense ile bugüne kadar 49 resmi maça çıkıp 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Boavista'da 27 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol atıp 2 de asist yaptı.