Trabzonspor, Manoel Messias'ı kadrosuna kattı
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Miguel Schincariol/Getty
Trabzonspor, Brezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu renklerine bağladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Messias geçtiğimiz sezon Corinthians'ta kiralık olarak forma giyerken 39 maçta oynadı.