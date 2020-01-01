Transfer

Trabzonspor, Manoel Messias'ı kadrosuna kattı

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Miguel Schincariol/Getty
Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna kattı.

TrabzonsporBrezilya'nın Cruzeiro takımında forma giyen Manoel Messias Silva Carvalho'yu renklerine bağladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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    Messias geçtiğimiz sezon Corinthians'ta kiralık olarak forma giyerken 39 maçta oynadı.

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