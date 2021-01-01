Trabzonspor Gorica'nın yıldızı Kristijan Lovric'in peşinde

Trabzonspor, Hırvatistan ekibi Gorica'da forma giyen Kristijan Lovric'i transfer etmek istiyor.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'un hedefinde sol kanat oyuncusu Kristijan Lovric var.

Fanatik'te yer alan habere göre, Hırvatistan'ın Gorica takımında forma giyen 25 yaşında oyuncu performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sol kanat oynayan oyuncu aynı zamanda sağ kanatta ve forvette de görev yapabiliyor. Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 22 karşılaşmada görev yapan Lovric, 15 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Hırvatistan ve Bosna Hersek Lovric'i paylaşamıyor

Hırvatistan Futbol Federasyonu ve Bosna Hersek Futbol Federasyonu, oyuncuya milli formayı giydirmek için kıyasıya bir yarışın içine girdi. İki ülke yetkilileri yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Kristijan Lovric'in kariyerinden satırbaşları

Slovenya'nın Bela Krajina takımında profesyonel olan Lovric, Hırvatistan'ın Ogulin takımına transfer oldu. Hırvatistan'da birkaç takımda forma giydikten sonra 2018 yışında 500 bin Euro karşılığında Gorica'nın yolunu tuttu.

Lovric, şimdiye kadar Gorica formasını giydiği 88 karşılaşmada 42 gol atarken 21 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kristijan Lovric'in Gorica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.