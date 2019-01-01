Trabzonspor, Jose Sosa ve Filip Novak ile sözleşme uzatıyor

Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak ile sözleşme uzatan Trabzonspor, Jose Sosa ve Filip Novak ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi hazırlıklarını sürdüren 'da yönetim bir yandan da takımın iskeletini korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili yönetim Jose Sosa, Filip Novak ve Joao Pereira'ya yeni sözleşme için görüşmelere başlama önerisinde bulundu.

Yönetimden gelen çağrıya olumlu yanıt veren Sosa ve Novak için üst seviye bir teklif yapılması planlanırken henüz yanıt vermeyen Pereira için beklemeye geçildi.

Karadeniz ekibi geçtiğimiz günlerde başarılı orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ve genç file bekçisi Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzalarken Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut için teklini sundu.

Öte yandan artan sakatlık sorunları sebebiyle alarma geçen Trabzonspor Sağlık Kurulu, tedavisi süren oyuncular için nasıl bir yol izleneceğini belirlemek adına olağanüstü toplantı yapacak. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in de katılacağı toplantıda Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban, Sturridge ve Fernandes'in durumları detaylı bir şekilde değerlendirilecek.