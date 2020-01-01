Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı

Bordo-mavili kulüp, Portekizli bek oyuncusunun sözleşmesini 2021 yazına dek uzattı.

, deneyimli sağ bek oyuncusu Joao Pereira'nın kontratını 2021'e dek uzattı. Bordo-mavililer, Pereira'ya 500 bin euro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı.

Bilindiği üzere 36 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

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Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Pereira, "Sözlerime başlarken başkanımıza, hocamıza ve bana güvenen herkese teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor ile ilk kontratımı imzalarken bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Kulübe geldiğim ilk günden beri hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İnsanların bunu fark ettiğini yeni sözleşme teklif ederek gördüklerini düşünüyorum. Takımımız yıllardır daha iyisini yapmaya çalışıyordu. Bu sezon da tarihi bir hedefin peşindeyiz. Kalan 8 maçımızı en iyi şekilde geçerek hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

Daha fazla takım

2016-17 sezonunun devre arasında 'dan transfer edilen Pereira, bordo-mavili forma altında şu ana kadar çıktığı 105 resmi maçta 3 gol atıp 13 de asist yaptı.

Majid Hosseini ve Bilal Başacıkoğlu da 1 yıl daha Trabzonspor'da

Öte yandan bordo-mavili kulüp, Majid Hosseini ile Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmelerindeki opsiyonların kullanıldığın ve iki oyuncunun da en az bir sezon daha takımda kalacağını duyurdu.

Buna göre Trabzonspor, Bilal'e ilk sezon 2 milyon 750 bin lira, ikinci sezon 2 milyon lira, Majid Hosseini'ye ise bir yıl daha 600 bin euro garanti ücret ödeyecek.