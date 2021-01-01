Trabzonspor, Joao Pereira ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

, Joao Pereira ile yollarını ayırdı. Bordo-Mavili kulüp oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Joao Pereira'nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer verildi.