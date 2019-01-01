Trabzonspor Ivanildo Fernandes'i resmen açıkladı

Bordo mavililer Sporting'den aldığı stoper Ivanildo Fernandes'le anlaştığını resmen açıkladı.

sezonun ikinci stoper takviyesini yaptı. Daha önce Campi ile anlaşan bordo mavililer Portekizli Ivanildo Fernandes'i de kadrosuna kattı.

Karadeniz temsilcisi oyuncunun kulübü olan Sporting ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

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KAP'a yapılan açıklamada Trabzonspor 23 yaşındaki oyuncuya 540 bin euro yıllık ücret vereceğini, 60.000 euro da menajerlik ücreti ödeneceğini duyurdu.

Henüz Sporting A takımının formasını giymeyen 23 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezonu Moreirense'de kiralık olarak geçirmişti. Genç oyuncu burada 21 maça çıktı 1 gol attı, 6 da sarı kart gördü.