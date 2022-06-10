Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki 2022 Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası galibi Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibi arasında oynanacak Süper Kupa'nın yeri ve zamanı belli oldu.

Süper Kupa maçında oynamaya hak kazanan takımlar Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası galibi Sivasspor oldu.

İki takımın Süper Kupa mücadelesi 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Ne söylendi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi.

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

"2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

"Turkcell Süper Kupa müsabakasını UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

"UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Süper Kupa yolu

Trabzonspor, Süper Kupa maçı için hak kazanırken Süper Lig şampiyonluğuna uzandı. Bordo mavili ekip oldukça rahat götürdüğü lig sezonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı.

Öte yandan tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri, yine Atatürk Olimpiyat Stayumu'nda oynanan maçta Kayserispor'u uzatmalarda yenmiş ve Türkiye Kupası şampiyonu olmuştu.

Daha fazla okuma