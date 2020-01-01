Trabzonspor için sezon nasıl geçti; kimler gidecek, kimler kalacak?

Şampiyonluğu son düzlükte kaybeden bordo-mavili ekibi kritik bir dönem bekliyor.

Süper Lig'in 20. haftasında 'dan devraldığı liderliği, 28. hafta 'e teslim eden , rakibini bir daha yakalayamadı ve ligde mutlu sona Başakşehir ulaştı.

Trabzonspor'u tek sorunu şampiyonluğu kaybetmek değildi...

Ligin 17. haftasında karşısında alınan 6-2'lik galibiyetin ardından Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının üzerine göreve gelen Hüseyin Çimşir yönetiminde oynanan ilk 13 lig maçında yenilgi alınmamasına rağmen oynanan oyunun hep eleştirilmesi, Obi Mikel ve Sturridge'in ayrılığı, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın sakatlıkları ve buna bağlı olarak rotasyonun iyice daralması gibi nedenler bordo-mavili ekibin ritmini kaybetmesine sebep oldu.

Daha fazla takım

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in görevden ayrılmasının ardından Eddie Newton yönetiminde Kayserispor ve maçlarına çıkacak.

Sezonu belki de çifte kupa ile bitirmesi beklenen Trabzonspor, bu gelişmeler ışığında sezonu kupasız noktalama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Üstelik son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle ikincilik için Sivasspor'un kendisine yaklaşmasını engelleyemedi.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi UEFA, bordo-mavili ekibe 1 yıl boyunca Avrupa kupalarından men cezası verdi.

CAS'a savunmasını yapan Trabzonspor, verilecek kararı bekliyor. Bu karar Karadeniz temsilcisinin geleceğini önemli ölçüde belirleyecektir.

Dokunulmazlar

Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli oyuncuların yeniden kıymete bineceği bir dönem bizleri bekliyor.

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Bilal Başaçıkoğlu ve Koray Kılınç'ın gelecek sezon da bordo-mavili formayı giyeceğini söyleyebiliriz.

Yabancı oyuncular arasında sözleşmesi yenilenen Joao Pereira, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Gaston Campi ve opsiyonu kullanılan Majid Hosseini'nin ayrılıkları beklenmiyor.

Bütün bu oyuncularından takımdan ayrılmasına sebep olacak tek şey, kulübü fazlasıyla rahatlatabilecek transfer teklifleri... CAS'tan çıkacak olumsuz bir karar da Trabzonspor'un beklemediği şeyleri yaşamasına sebep olabilir.

Belirsizler

Bu listenin başında başarılı sol bek Filip Novak yer alıyor. Sözleşmesi Ağustos ayına sona erecek Çek futbolcunun talipleri çok. Bu sezon çıktığı 40 maçta 9 gol ve 1 asist yaparak hücum anlamında da çok iyi performans sergileyen Novak'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Bir diğer önemli isim ise orta sahanın maestrosu Jose Sosa, Novak gibi sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Sosa'nın Trabzonspor'da kalmak istediği biliniyor.

Kiralık sözleşmesi sona erecek Badou Ndiaye de, Championship ekibi Stoke City'ye dönmek yerinde bordo-mavili ekipte kalmayı tercih ediyor. Ancak Trabzonspor'un bu konuda nasıl bir hamle yapacağı belli değil. Bordo-mavili ekip bonservis ödemek yerine Stoke City ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncuyu 1 sezon daha kiralayabilir.

Gözden çıkarılanlar

Devre arasında Cruzeiro'dan kiralanan ancak yalnızca Ziraat Kupası'ndaki maçında forma giyen Manoel'in sözleşmesindeki opsiyonun hala kullanılmaması gelecek sezon kadroda olmayacağına dair bizlere ipucu veriyor.

Sözleşmesi bitenler

Jose Sosa, Filip Novak, Badou Ndiaye ve Manoel'in sözleşmeleri sona eriyor.

Bu isimlerden Jose Sosa takımda kalmaya çok yakın ama Filip Novak'ı tutmak için bordo-mavili kulübün çaba harcaması gerekiyor.

Badou Ndiaye için önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler belirleyici olacak.

Manoel'in ise takımdan ayrılıp Cruzeiro'ya dönmesi bekleniyor.

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Genç oyuncular

Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak gibi ilk 11'de süre alan genç oyuncuları bulunan Trabzonspor'da rotasyonda da kullanılan geleceği parlak isimler yer alıyor.

Erce Kardeşler, Serkan Asan, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Ahmet Canbaz ve Koray Kılınç alacakları süreleri iyi değerlendirip gelecek sezondan itibaren kulübün önemli bir parçası haline gelmek için çalışmalarını sürdürecekler.