Trabzonspor, Guilherme ile anlaşmaya vardı
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AA
Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Trabzonspor, kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirmeye hazırlanıyor.
Bordo Mavililer, bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan Guilherme ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sözleşmesinde '150 bin euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek üzere Trabzon'a gitti.
Transferin gün içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 26 resmi maça çıkan Guilherme, 7 gol atıp 6 da asist yaptı.