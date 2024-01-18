Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar Goal.com/tr'de...

Hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası mesaisinin ardından gözler yeniden Trendyol Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi.

Yorucu kupa maçlarından sonra takımlar, yeniden Trendyol Süper Lig'e dönecek ve hedefleri için sahada olacak.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, ligde zorlu Trabzonspor deplasmanında olacak.

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Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. 21 Ocak Pazar akşamı oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Mücadelenin hakemi henüz belli olmadı. Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.