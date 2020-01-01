Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi transfer etti
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Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
3+1 yıllığına kadroya katıldığı duyurulan Malili futbolcuya üç yıl için 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği, Leicester'a ise sözleşmenin fesih bedeli olarak üç taksit halinde toplam 1 milyon 573 bin euro verileceği belirtildi.
Malili sağ kanat oyuncusu, Ocak 2018'de Ajaccio'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester'a transfer olmuştu.
Leicester'da fazla forma şansı bulamayan Diabate, sırasıyla Sivasspor ve Amiens'e kiralanmıştı.
2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor forması giyen Malili oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.