Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi transfer etti

Bordo-mavililer, Leicester City'nin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu transfer ettiğini resmen duyurdu.

, 'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

3+1 yıllığına kadroya katıldığı duyurulan Malili futbolcuya üç yıl için 3 milyon euro garanti ücret ödeneceği, Leicester'a ise sözleşmenin fesih bedeli olarak üç taksit halinde toplam 1 milyon 573 bin euro verileceği belirtildi.

Malili sağ kanat oyuncusu, Ocak 2018'de Ajaccio'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester'a transfer olmuştu.

Daha fazla takım

Leicester'da fazla forma şansı bulamayan Diabate, sırasıyla ve 'e kiralanmıştı.

2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor forması giyen Malili oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 2 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

