HALIL UMUT MELER Imago Images
Can Özer

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev maçın hakemi Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, cumartesi akşamı karşılaşacak. 

Dev mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasında düdük Çağdaş Altay'da olacak. Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Mehmet Türkmen yönetecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 22. haftadaki tüm maçların hakemleri ise şu şekilde:

Antalyaspor-Samsunspor | Adnan Deniz Kayatepe

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | Ömer Tolga Güldibi

Alanyaspor-Konyaspor | Ali Yılmaz

Kocaelispor-Gaziantep FK | Fatih Tokail

Göztepe-Kayserispor | Alper Akarsu

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük | Batuhan Kolak

