Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, cumartesi akşamı karşılaşacak.
Dev mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray-Eyüpspor karşılaşmasında düdük Çağdaş Altay'da olacak. Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini ise Mehmet Türkmen yönetecek.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Trabzon'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'de 22. haftadaki tüm maçların hakemleri ise şu şekilde:
Antalyaspor-Samsunspor | Adnan Deniz Kayatepe
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor | Ömer Tolga Güldibi
Alanyaspor-Konyaspor | Ali Yılmaz
Kocaelispor-Gaziantep FK | Fatih Tokail
Göztepe-Kayserispor | Alper Akarsu
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük | Batuhan Kolak