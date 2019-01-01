Trabzonspor, Erce Kardeşler ile anlaştı

Bordo-mavili kulüp, 3+1 yıllık anlaşma sağladığı futbolcuya 3 yıl için 5 milyon 475 bin lira garanti ücret ödeyecek

Kulübü, geride kalan sezonda 'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 825 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 2 milyon 75 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin lira garanti ücret ödenecektir."

Açıklamada, transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ise ödenmeyeceği kaydedildi.

25 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda 'de 34 karşılaşmada görev yaptı.