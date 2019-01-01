Trabzonspor, Ekuban'ın satın alma opsiyonunu kullanıyor

Bordo mavililer, kiralık olarak forma giyen Caleb Ansah Ekuban'ın satın alma opsiyonunu kullanacağını açıkladı.

Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ganalı oyunucu Ekuban'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Bordo mavili ekibin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup, futbolcu ve ilgili kulübe, gerekli bildirimler yapılmıştır."

Bonservisi 1 milyon euro

Sezon başında Championship ekiplerinden Leeds United'dan 200 bin euro'ya kiraladığı Ekuban'a 345 bin euro yıllık ücret vermişti. Bordo-mavililer Kamerunlu oyuncu için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.