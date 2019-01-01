Trabzonspor, Durica'ya 400 bin euro ödeyecek

Trabzonspor, Tahkim Kurulu kararıyla eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin euro ödeyecek.

'un eski futbolcusu Jan Durica, Bordo-Mavililer'den alacaklarını tahsil edemeyince geçtiğimiz ocak ayında konuyu Futbol Federasyonu'na (TFF) taşımıştı. Trabzonspor da bu talebe karşı dosya hazırlamış ve konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitmişti.

TFF Tahkim Kurulu bugün açıkladığı kararla Jan Durica'yı haklı buldu ve futbolcuya 400 bin euro ödenmesine karar verdi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu Jan Durica'nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400.000,00 Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir"

