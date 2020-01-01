Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Kulübü, Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmasa da, sözleşme feshinin bilgileri Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinde yer aldı.

Avdijaj, sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Trabzonspor ile 1+3 yıllık sözleşme imzalamış ve 10'u ilk 11'de olmak üzere çıktığı 18 resmi maçta 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

23 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Hes Kablo ile anılıyordu.