Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Doğan Erdoğan’a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz"