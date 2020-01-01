Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile yollarını ayırdı

Bordo Mavililer, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

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Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

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Doğan Erdoğan’a bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz"