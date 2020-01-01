Trabzonspor, deplasmanda 165 gündür yenilmiyor

Süper Lig'de 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor, seriye devam etmek istiyor.

Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK'ya konuk olacak , deplasmanda 165 günlük yenilmezliğini sürdürerek yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

Ligde bir maç eksiğiyle 48 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Dış sahalardaki müsabakalarda 19 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 9 sezondaki en iyi deplasman performansını sergilerken ligde de dış sahada en başarılı ekip konumunda bulunuyor.

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Tek yenilgi Sivas'ta

Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgisini Demir Grup deplasmanında son dakikada yediği golle aldı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmanın ardından bordo-mavililer, 165 gündür deplasmanda mağlup olmayarak dış sahada da en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşayan ekip oldu.

11 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak

Trabzonspor, ligde kalan 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayacak.

Bordo-mavililer, ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak, ardından erteleme maçında BtcTurk ile karşılaşacak.

Ligin 27. haftasında , 28. haftasında da Aytemiz maçlarıyla art arda yine iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haftada ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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Karadeniz ekibi, ligin 32. haftasında Yukatel 'a, ligin son haftasında da Hes Kablo 'a konuk olarak bu sezonki maçlarını tamamlayacak.

Bu sezonki deplasman maçları

Trabzonspor, bu sezon Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Fraport TAV 'u 3-1, İttifak Holding 'u 1-0, 'ni 2-0 mağlup etti.

, deplasmanlarında 1-1'lik, Medipol ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı.