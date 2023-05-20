Trabzonspor'dan sert Fenerbahçe açıklaması: "Bu bir rezillik, iğrençlik!"

Trabzonspor, Samet Akaydın'ın Trezeguet'e gol sevinci sırasında tükürdüğü iddialarına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Samet Akaydın'ın Trezeguet'e tükürdüğü iddia ediliyor

Akaydın iddiaları yalanladı

Trabzonspor'dan sert açıklama geldi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçında Trezeguet gol sevinci yaptığı esnada Karadeniz ekibinin oyuncusuna tükürdüğü iddia edildi. Ancak Akaydın bu iddiaları sert bir şekilde yalanladı. Aynı sertlikte Trabzonspor'dan yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR! Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz."

DAHA FAZLASI: Samet Akaydın ise şunları dile getirdi: "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerimden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."