Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

, Badou Ndiaye'den sonra devre arasındaki ikinci transferini yaptı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz Aralık ayında ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden 24 yaşındaki kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu'nu 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına kadrosuna renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 162 bin 500 lira garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya, 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir."

"Bana bu şans verildiği için teşekkür ediyorum"

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doğumlu olan ve daha önce bu ülkede Herenveen ve gibi kulüplerin formalarını giyen Bilal, 2018 yazında Kayserispor'a transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı forma ile 37 maça çıkan Bilal rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Transferinden ötürü mutlu olduğunu söyleyen Bilal, kendisi için düzenlenen imza töreninde "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" ifadelerini kullandı.