Trabzonspor - Beşiktaş: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında galip gelerek zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan Beşiktaş ise kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer ise zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasındaki mücadele, 14 Aralık 2025 Pazar akşamı oynanacak. Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Trabzonspor vs Beşiktaş başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Papara Park

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Papara Park'ta karşı karşıya geleceği maç 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Takım haberleri ve kadro

Trabzonspor vs Beşiktaş Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Tekke Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör Sergen Yalçın

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Trabzonspor takım haberleri

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, yarın forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından dün takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.

Beşiktaş takım haberleri

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı. Bir süre takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, 6 Aralık'ta takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Portekizli yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

Beşiktaş'ta 4 oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jota Silva ile Cengiz Ünder, müsabakada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı. Uduokhai, Trabzonspor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi. Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligdeki ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı atan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra derbide Fenerbahçe'ye karşı gol bulmayı başardı. Toure, son iki haftada oynanan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarında da rakip ağları birer kez sarstı.

Form

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor. İki takım Trabzon'da 51 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 24'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 12 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı. Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

Aralarındaki Maçlar

İki ekip, Süper Lig'de yarın 105’inci kez rakip olacak. Geride kalan 104 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü söz konusu. İki takım arasında oynanan 104 maçta Trabzonspor’un 37, Beşiktaş’ın ise 39 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 28 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Puan Durumu

Trabzonspor, Süper Lig'de 34 puanla ikinci sırada yer alırken Beşiktaş, 16 haftada topladığı 25 puanla lig tablosunun 5. sırasında yer alıyor.

