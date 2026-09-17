"Bu transferi İstanbul'dan bir takım yapsaydı, şehir hâlâ yanıyor olurdu." Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bu sözlerle Mohamed Salah'ın transferini eleştirenlere doğrudan bir mesaj gönderdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Karadeniz kalesinde son derece mutlu olduğunu ve takıma tamamen uyum sağladığını vurguladı.

A Spor kanalına verdiği özel açıklamalarda Doğan, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi etrafında dönenlerin gerçeğini ve bu tarihi transferin ardından çıkan tartışmayı ortaya koydu.

Yeni yıldızını savunan Doğan şunları söyledi: "Mohamed Salah, İstanbul basınının yazdığının aksine son derece mutlu. Bu transferi İstanbul'dan bir takım yapsaydı, ortam şu ana kadar alev alev olurdu."

Kulüp başkanı, Trabzonspor'un sadece bir futbolcuyla anlaşmadığını ekledi: "Biz sadece bir oyuncuyla anlaşmadık, aynı zamanda çok özel bir insan ve karakterle anlaştık; o, dünyanın en büyük Müslüman oyuncusu."

Doğan, Mısırlı yıldızın gelişinden bu yana gösterdiği inanılmaz disipline övgüler yağdırarak şöyle dedi: "İlk günden itibaren her konuda bize yardımcı oluyor, hiçbir sorun ya da engel çıkarmadan; gerçek bir rol model. Antrenmana ilk gelen ve en son ayrılan o, takımdaki genç oyuncuların gelişiminde de çok önemli bir rolü var."

Duygusal bir üslupla devam etti: "Takıma tamamen uyum sağladı, bu ifade tam ona göre. İnşallah nazar değmez, şehri seviyor ve tanıtımını yapıyor; biz yaylalara bile çıkamıyoruz ama o çıkıyor, maşallah."

Trabzonspor Başkanı, kulüpte ahlaki bir iz bırakan yabancı profesyonellerden örnekler hatırlatarak şunları söyledi: "Edin Visca da böyleydi, Nwakaeme ve Hamsik de öyle; son derece kibar gençler ve çevrelerindekiler için iyi birer örnek."

Doğan, Salah transferinin sportif boyutları aştığını vurgulayarak Trabzon şehrini dünya çapında tanıtmadaki önemine dikkat çekti.

Şöyle devam etti: "Bu transferi tamamlamak önemliydi; çocuklarımı ve taraftarları sokakta rakiplerin büyük yıldız transferleri yaptığını izlerken görüyordum."

Açıklamalarını kulüp taraftarlarına dönük iddialı bir mesajla noktaladı: "Her zaman derdim ki Trabzonspor ekonomik durumunu düzelttiğinde her türlü rekabete gireceğiz. Şimdi arkadaki işlerimizi yoluna koyduk ve inşallah bundan sonra benzer transferler yapacağız."

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