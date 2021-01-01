Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'nın transferleri için kulüpleriyle görüşülmeye başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg Kulübünde forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, profesyonel futbolcular Yunus Mallı ile Anastasios Bakasetas'ın bodo-mavili kulübe transferleri konusunda görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Her iki oyuncunun da ilerleyen günlerde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor.