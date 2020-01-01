Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini KAP'a bildirdi

Bordo-mavili kulüp, Senegalli orta saha oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna yaparak yaptı.

Hatırlanacağı üzere Ndiaye geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bordo-mavili formayı giydiği bir paylaşım yapmış, geçtiğimiz gün de kulüp oyuncunun transferi için görüşmelerin başladığını borsaya bildirmişti.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada Ndiaye'nin 150 bin sterlin karşılığında satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

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Oyuncuya sezon sonuna kadar ödenecek sabit ücret 1 milyon euro olarak açıklanırken, menajerlik ücretinin ise 100 bin euro olduğu belirtildi.

İşte Nidaye'nin ilk açıklamaları

29 yaşındaki oyuncu düzenlenen imza töreninde transferiyle ilgili şöyle konuştu: "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon’a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum."

kariyerinde ve 'da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City'ye transfer olmuştu.