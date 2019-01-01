Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ile coşuyor

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenen Trabzonspor, son haftalarda Anthony Nwakaeme'nin performansıyla sonuca gidiyor.

Sezon başında Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anthony Nwakaeme, 27. hafta sonunda forma giydiği 20 maçta 9 gole ulaşırken, gol pasları ve ortaya koyduğu futbol ile takımına önemli katkı sağladı.

, Nwakaeme'nin gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken, 17 puan topladı.

Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor'un sahasında 'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atarken, Beşiktaş deplasmanından 2-2 beraberlikle dönülen müsabakada da 1 gol kaydetti.

Karadeniz ekibinin sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, deplasmada 2-2 eşitlikle tamamlanan maçında takımının 2 golünü de kaydeden isim oldu.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Akhisarspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 ve 'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda rakip ağlara 1'er gol göndermeyi başandı.

Avrupa katkısı

Ligde 46 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da Nijeryalı futbolcu, son 4 haftada attığı gollerle takımına hedefi yolunda önemli katkı sağladı.

Nwakaeme, son 4 hafta 5 gol atarak takımının 10 puan kazanmasında etkili oldu. 29 yaşındaki futbolcu, 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçında iki, 2-1 galip gelinen Akhisarspor, 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve 4-1'lik Antalyaspor maçında 1'er gol atarak takımının Avrupa iddiasını güçlendirdi.

Rodallega'dan sonra en golcü isim

Nwakaeme, son haftalardaki performansıyla Trabzonspor'da en golcü oyuncu konumundaki Hugo Rodallega'ya da iyice yaklaştı.

Kolombiyalı oyuncu Rodallega, ligde 12 golle takımının en skorer ismi olurken, Nwakaeme de 9 golle bu oyuncuyu takip ediyor.