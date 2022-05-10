Trabzonspor - Altay maçı neden İstanbul'a alındı?

2021/22 sezonunda bitime 3 hafta kala sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalarak 38 yıllık hasretini dindirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavililer, Başakşehir ile sezonun son maçına çıkmadan önce 15 Mayıs'ta Altay'ı Trabzon'da konuk edeceklerdi. Ancak bu mücadelenin İstanbul'da oynanmasına karar verildi.

Peki Trabzonspor - Altay maçı neden İstanbul'da oynanacak? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Trabzonspor - Altay maçı neden İstanbul'da?

Trabzonspor, 35. haftada sahasında oynadığı Antalyaspor mücadelesinin ardından şampiyon oldu ve bitiş düdüğünün ardından bordo-mavili taraftarlar sahaya akın etti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ardından Medical Park Stadyumu'nda zeminin hasar gördüğünü açıkladı.

Karadeniz ekibi, zemindeki tahribat nedeniyle Altay maçının Şanlıurfa'da oynanmasını talep etmişti. Ancak Şanlıurfa'daki GAP Stadyumu'nun teknik altyapısının VAR sistemi için yetersiz olduğu öne sürüldü.

Bu sebeple Trabzonspor rotayı Atatürk Olimpiyat Stadı'na çevirdi.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını ne zaman alacak?

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 15 Mayıs'ta Altay ile oynayacakları maç öncesi şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını 14 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak organizasyonla Medical Park Stadyumu'nda alacak. Bu seremoninin ardından takım Altay maçı için İstanbul'a hareket edecek.

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