Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'la sözleşme uzattı

Bordo mavili ekip, 24 yaşındaki futbolcuyla 2024'e dek süren yeni bir sözleşme imzaladı.

'dan taraftarına müjdeli haber.

Karadeniz ekibi, takımın genç yıldızlarından Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı.

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan bildirimde 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratının 2024'e dek uzatıldığı ifade edildi.

Sözleşme detayları

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan tam açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,

2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,

2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,

2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,

2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir."