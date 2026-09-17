Trabzon'un yeni teknik direktörü: Tek başına Salah'a ihtiyacımız yok

Türk ekibi Trabzonspor, kötü sonuçlar nedeniyle Fatih Tekke'yi görevinden ayırdıktan sonra Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaştığını bugün perşembe günü açıkladı.

Trabzonspor'un sitesi, Reis'in sözleşmeyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamaları yayımladı. Reis, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpten teklif aldığınızda, çok fazla vakit kaybetmeden hemen kabul edersiniz. Trabzon'un bana sunduğu projeyi reddetmem mümkün değildi." dedi.

Reis, şunları ekledi: "Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile de konuştum, aramızda bir görüşme geçti. Onun seviyesindeki bir oyuncuyla çalışmak, belki de bir teknik direktörün başına gelebilecek en güzel şeylerden biridir."

"Ancak maçları kazanmak için sadece Salah'a ihtiyacımız yok, tüm oyunculara ihtiyacımız var. On bir oyuncumuzun da çok iyi çalışmasına ihtiyacımız var. Ondan da zaman zaman savunmada yardım etmesini isteyeceğiz." diye vurguladı.

Reis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette Salah'a hücumda özgürlük tanıyacağım. Eğer iyi savunma yapabilir, topu hızlıca geri kazanır ve onu çok fazla koşturarak yormadan topu ona ulaştırabilirsek, yaratıcılığından ve kalitesinden kesinlikle faydalanırız."

Ayrıca şunları belirtti: "Salah'ı gerçekten izlediğinizde ve takıma savunmada ne kadar yardım etmek istediğini gördüğünüzde, bu oyuncunun ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Başarıya ulaşmayı ne kadar istediğini gösteriyor."

"Kariyerime her zaman az konuşup çok çalışmak anlayışıyla başladım. Samsunspor'daki görevim sırasında geçişleri iyi yapabildiğimiz dönemler oldu, ancak bu kullanabileceğimiz seçeneklerden yalnızca biri. Birçok yönden faydalanabilirsiniz." diye vurguladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer büyük bir maça çıkmaktan korkuyorsanız, burada olmamalısınız. Burası size uygun bir yer değil ve bize galibiyet getirecek oyuncuları seçmemiz gerekiyor. Milli aranın ardından, çalışmak için çok daha fazla zamanımız olacak. Ve size söz verebilirim ki, takımımızın durumunu büyük ölçüde iyileştirmek için birlikte çalışacağız."

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