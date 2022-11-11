İZLE | Trabzon 1’inci Amatör B Grubu'nda Sürmenespor ile 1967 Değirmenderespor maçında hakemlere köşe gönderiyle saldırdılar

Mağlubiyeti kabul edemeyen futbolcu ve yöneticiler, hakemlerin üzerine yürümekten çekinmedi.

Trabzon'da oynanan 1’inci Amatör Lig B Grubu 10’uncu hafta maçında Sürmenespor, sahasında 1967 Değirmenderespor’u ağırladı.

Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadyumu’nda oynanan ve çekişmeli geçen müsabakada hakem, 1967 Değirmenderesporlu futbolculara kırmızı kart gösterdi.

Tam da bu andan sonra maçın gerilimi giderek yükseldi. Futbolcularla orta hakem arasında büyük bir gerginlik yaşanırken güvenlik güçleri olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olaylı geçen maçı Sürmenespor 2-1 galibiyetle noktaladı.

Ne oldu?

Mücadelenin son düdüğünden sonra, 1967 Değirmenderespor'dan bazı yönetici ve futbolcular, maçta hakem olarak görev yapan Miraç Yıldırım, Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile TFF’de görevli olan saha komiseri Vedat Durular’ın üzerine yürüdü.

1967 Değirmenderespor yöneticilerinden Murat Fındıkçı, kendisine hakim olamadı ve köşe gönderini alarak hakem Miraç Yıldırım’a vurmaya çalıştı.

Hakemler, güvenlik güçlerinin yardımıyla sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Koluna darbe alan orta hakem Miraç Yıldırım ile diğer hakemler Hasan Ata ve Erdoğan Çak ile saha komiseri Vedat Durular, Sürmene Devlet Hastanesi’ne gidip darp raporu aldı.

Hakemler, Sürmene Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu.

"Hiç yakışmadı"

Sürmenespor Başkanı Orhan Tunçer, olayların yaşandığı maçın ardından kendi futbolcularının hiçbir şey yapmadan soyunma odasına gittiklerinin altını çizdi.

"Ne yazık ki sahamızda istenmeyen olaylar yaşandı. Futbol adına gerçekten çok üzgünüz.

"Sahadan galibiyetle ayrıldık, ama ne böyle bitmesini istemezdik. Hiç yakışmadı."