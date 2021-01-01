Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Harry Kane'i Karim Benzema'ye benzetiyor

Portekizli menajer, Harry Kane'in dokuz buçuk rolünü Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'nın oyununa yakın görüyor.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Harry Kane'in Karim Benzema'ya benzer şekilde olgunlaştığını söyledi.

İngiliz santrfor, Tottenham formasıyla 324 maçta 214 gol kaydederek dünyanın en korkutucu biticilerinden biri haline geldi. Bunula birlikte Kane, son dönemde oyun içinde daha fazla derine gelmeye başladı ve oyun kurucu rolünü üstlendi.

Jose Mourinho, Kane'nin oyununun bu dönüşümünü Real Madrid'de 3 yıl boyunca birlikte çalıştığı ve bu 3 süreçte 78 gol atan Benzema ile karşılaştırıyor.

Jose Mourinho ne söyledi?

Portekizli menajer, İngiliz santrfordan övgüyle bahsederken Benzema ile arasındaki benzerliğe değindi:

"Şu anda Harry Kane'i görüyorsunuz, şimdi 33 yaşında olan Benzema'yı görüyorsunuz.

"Çok zekiler, oyunda derine geliyorlar, oyunlarını dönüştürebilmek için yardımcı oluyorlar ve daha sonra kariyerlerinde dokuz numaralı santrfor olmak yerine dokuz ile 10 arasında dokuz buçuk oluyorlar.

Büyük, hırslı oyuncularla çalışacak kadar şanslıydım ve hırslı oyuncular olmadan benim gibi bir kariyer yapmak mümkün değil.

"O hırs, Kane'de var. Şüphesiz ki maçları kazanmak, kupa kazanmak istiyor. Kulübe ve milli takıma tamamen bağlı durumda.

"Üst düzey bir profesyonelin çok iyi bir örneği ve herkes için harika bir örnek."

Harry Kane bu sezon kaç gol attı?

27 yaşındaki santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda 37 kez forma giydi. Harry Kane, söz konusu 37 maçta 26 gol kaydetmeyi başardı.

İngiliz futbolcu, Premier Lig'de 25 kez sahaya çıkarken rakip filelere 16 gol bıraktı ve 13 de asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Kane, 8 gol atıp 3 asist yaptı.

Yıldız oyuncu, FA Cup'ta 2 maçta 1 gol kaydetti.

Harry Kane kaç yıl daha futbol oynayabilir?

Tottenham'da sekizinci sezonunu geçiren İngiliz santrfor, İngiltere Milli Takımı'nda da 32 gol attı. Yavaşlama belirtisi göstermiyor ve bu evrildiği dokuz buçuk pozisyonu, on yıl daha futbol oynamasını sağlayabilir.

Jose Mourinho, Kane'nin 10 yıl daha oynayıp oynayamayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Ona sormanız gerekecek! Ne yapmak istediğine bağlı. İstediği kadar futbol oynayabilir ancak Kane daha 27 yaşında ve bunu düşünmek için henüz çok erken.

Bence futbolundan zevk alıyor. Kane gibi farklı rollerde oynayabilen oyuncular zamanla, deneyim ve oyun anlayışıyla daha iyi hale geliyor."