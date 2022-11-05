İtalyan menajer, meslektaşına hiç de hatırlamak istemediği bir konuyu anımsattı.

NE OLDU? Spurs, Liverpool ile en son geçen sezonun bitmesine dört maç kala karşı karşıya geldi. Kırmızılar zirvede Manchester City'nin sadece bir puan gerisindeydi, ancak Conte'nin ekibi bir savunma ustalığı göstererek sahadan bir puanla ayrılmıştı.

Ve sezon sonu geldiğinde, Tottenham maçından alınacak galibiyetin Klopp'un ekibine şampiyonluk kazandıracağı ortaya çıktı.

NE SÖYLENDİ? Pazar günkü maçtan önce konuşan Conte, Klopp'un taktiklerini eleştirmesine yönelik gerçeği acımasız bir şekilde hatırlattı:

"Bizim maçımızda alamadığı puanlar nedeniyle Premier Lig'i kaybettiğini hatırlarsınız. Şampiyonluğa mal olduk!"

BÜYÜK RESİM: Klopp, ikisi arasındaki son maçın sonunda, İtalyan hocanın taktik anlayışını eleştirmişti.

Conte, “Klopp'un hayal kırıklığını ve unutamamasını anlıyorum. Bu iki puanla şampiyonluğu kaybettiler. Ama biliyorsunuz, biz de o puanla Şampiyonlar Ligi'ne gittik" dedi.

BİR FOTOĞRAFTA:

İki takım arasındaki bir sonraki büyük mücadeleyi kim kazanacak?

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LİVERPOOL VE TOTTENHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Liverpool, Dünya Kupası'ndan önce Londra'ya seyahat ediyor.

Tottenham, Premier Lig'de şimdiye kadarki en iyi başlangıçlarından birini yaşadı ve formlarını sürdürüp Liverpool'a karşı bir galibiyet almak istiyorlar.