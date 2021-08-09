Tottenham, Martinez için Inter ile anlaşmaya yakın

Martinez transfer edildiği takdirde Kane'in ayrılması kesinlik kazanacak.

The Times'da Gary Jacob'un haberine göre Tottenham, takımdan ayrılacağı düşünülen Harry Kane'in yerine Lautaro Martinez için Inter ile anlaşmaya vardı. Martinez için Arsenal'in de ilgisi olduğu biliniyordu.

Londra ekibi anlaşma sağlandığı takdirde Arjantinli golcü için Inter'e 70 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

Tottenham agree fee for Inter striker Lautaro Martínez also wanted by Arsenal https://t.co/NYkni1m4ig — Gary Jacob (@garyjacob) August 8, 2021

BBC'den Simon Stone ise, pandemi nedeniyle 200 milyon sterlin civarında bir geri dönüşü olmayan gelir kaybı yaşadıklarını söyleyen Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin açıklamalarını hatırlatırken, Tottenham'ın Martinez'i alması durumunda Harry Kane'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Inter Martinez'i satmayacaklarını söylese de Stone'a göre bunu Lukaku transferinden önce de yapmışlardı.

Inter say they are not selling Martinez but they said similar things about Lukaku not long ago. Finances in a state. But would take Tottenham's outlay to well over £100m and Daniel Levy said club needed to be 'prudent' re finances earlier in summer. https://t.co/EuhJPCiNtI — Simon Stone (@sistoney67) August 8, 2021

Tottenham, daha önce Sevilla'dan kanat oyuncusu Bryan Gil'i 25 milyon euro ve Lamela karşılığında; Atalanta'dan stoper Cristian Romero'yu ise 55 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

23 yaşındaki Martinez, 2018'de Arjantin tarafı Racing Club'dan katıldığından bu yana Inter formasıyla 132 maçta 49 gol attı ve geçen sezon Serie A'yı kazanan takımın ve Copa America'yı kazanan Arjantin'in önemli bir parçası olmuştu.