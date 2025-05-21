Son Bruno Fernandes Tottenham Manchester UnitedGetty Images
Can Özer

Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi Finali)

Tottenham Hotspur - M. UnitedTottenham HotspurM. UnitedEuropa League

Tottenham-Manchester United UEFA Avrupa Ligi Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Avrupa futbolunda bu akşam nefesler tutuldu ve milyonlar, İspanya'nın Bask bölgesinde oynanacak dev finale kilitlendi...

İngiltere Premier Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan iki takım olan Tottenham ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya gelecek.

Peki Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Final maçında bu akşam Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Gelecek maç

Athletic Bilbao'nun stadyumu olan San Mames'te oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Alman hakem Zwayer'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç

Tarih

Saat

Kanal

Tottenham-Manchester United

21 Mayıs Çarşamba

22.00

TRT ve tabii

Tottenham-Manchester United maçının muhtemel 11'leri

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison.

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes.

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