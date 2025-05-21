Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi Finali)

Tottenham-Manchester United UEFA Avrupa Ligi Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Avrupa futbolunda bu akşam nefesler tutuldu ve milyonlar, İspanya'nın Bask bölgesinde oynanacak dev finale kilitlendi... İngiltere Premier Lig'de bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan iki takım olan Tottenham ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Final maçında karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Haberin devamı aşağıda Tüm detaylar goal.com/tr'de... Tottenham-Manchester United maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Final maçında bu akşam Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Gelecek maç Europa League TOT MUN Maç önizlemesi Athletic Bilbao'nun stadyumu olan San Mames'te oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Alman hakem Zwayer'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Maç Tarih Saat Kanal Tottenham-Manchester United 21 Mayıs Çarşamba 22.00 TRT ve tabii Tottenham-Manchester United maçının muhtemel 11'leri Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes.