Tottenham, yeni sezon başlamadan önce hücum hattını güçlendirme isteği doğrultusunda, Liverpool'un kanat oyuncusu Hollandalı Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak için ileri düzeyde görüşmelere başladı.

Alman gazeteci "Sky Sport" muhabiri Florian Plettenberg bugün cuma günü, Tottenham'ın Gakpo ile somut görüşmeler yürüttüğünü ve transferin gerçekleşme olasılığı konusunda Liverpool ile de temaslarda bulunduğunu belirtti. Oyuncuya yakın kaynaklar ise, Spurs'e transferin Hollandalı milli oyuncu için ciddi bir seçenek olmasına rağmen henüz herhangi bir anlaşmanın bulunmadığını doğruladı.

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Tottenham'ın Gakpo'ya olan ilgisi, teknik direktör Roberto De Zerbi'nin hücum seçeneklerini güçlendirme çabaları çerçevesinde gündeme geldi. Basında yer alan haberlere göre ise Liverpool, oyuncuyu elinde tutmayı tercih etmeye devam ediyor ve uygun hücum alternatiflerini garanti altına almadan ayrılığını kolayca değerlendirmeyecek.

Gakpo, Ocak 2023'te Hollanda ekibi Eindhoven'dan Liverpool'a katılmış ve geçtiğimiz sezonlarda takımın önemli bir unsuru haline gelmişti. Liverpool ile mevcut sözleşmesi, Ağustos 2025'teki yenilemenin ardından 2030'a kadar uzanıyor.

Hollandalı forvet, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla dikkat çeken bir performans sergiledi ve 4 maçta 3 gol kaydetti; ardından turnuvaya son 16 turunda penaltı atışları sonucunda Fas karşısında veda etti.



