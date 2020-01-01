Tottenham, Krzysztof Piatek'i transfer etmeye çok yakın

Harry Kane'in sakatlığıyla sarsılan Tottenham, İngiliz golcünün yokluğunda hücum hattını Milan'dan Krzysztof Piatek'le doldurmak istiyor.

Premier Lig ekiplerinden 'da Harry Kane'in sakatlanmasının ardından gözler forvet transferine çevrildi.

The Sun'da yer alan habere göre golcü arayışlarını sürdüren Kuzey Londra ekibi, 'da forma giyen Krzysztof Piatek'in transferini bitirmeye çok yaklaştı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Newcastle ve 'ın da ilgilendiği Piatek, rekabetçi bir takımda oynamak istediği için tercihini Tottenham'dan yana kullandı.

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Haberde, Tottenham'ın Polonyalı golcü için İtalyan ekibine yaklaşık 33 milyon euro ödeyeceği belirtilirken kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcunun 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

2018-19 sezonunun ilk yarısında formasıyla çıkışa geçen ve 21 maçta 20 gol kaydeden Piatek, devre arasında 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuş ve ikinci yarıda 11 gol kaydetmişti. Son olarak eski yıldızı Zlatan Ibrahimovic'i yeniden kadrosuna katan Milan'da bu sezon 18 maça çıkan Polonyalı yıldız, rakip fileleri dört kez havalandırdı.