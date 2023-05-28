İngiliz golcü Kane, Tottenham formasıyla rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

NE OLDU? Spurs'un yıldız golcüsünün Leeds'e attığı gol, sezonun son günündeki maçlarda toplam 10 gol attığı anlamına geliyor ve bu durum, onu Andrew Cole ve Les Ferdinand'ın önüne koyuyor.

Aynı zamanda bu sezon gol attığı 26. maç oldu ve bu durum da onu 1993-94'te Newcastle için oynarken rekor kıran Manchester United efsanesi Cole ile aynı seviyeye getirdi.

BÜYÜK RESİM: Kane'in bu golü, önümüzdeki yaz transfer döneminde Manchester United'a gideceği düşünüldüğünde Tottenham adına attığı son gol olabilir.

Kırmızı Şeytanlar yeni bir forvet arayışında ve bildirildiğine göre yaz dönemine girerken favori adayları olarak Kane'i listelerinin en başına koydular.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

KANE İÇİN SIRADA NE OLACAK? İngiliz golcü, yaz transfer döneminde takımda kalırsa önümüzdeki sene serbest oyuncu olarak takımdan ayrılma şansına sahip olacak.

Bu nedenle Tottenham'ın, uygun bir teklif gelmesi durumunda yıldız golcüsünü satmayı planladığı aktarılıyor.