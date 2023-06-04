Londra ekibinde uzun bir süredir devam eden teknik direktör arayışları sona erdi.

Antonio Conte ile yolların ayrılmasının ardından henüz hiçbir teknik direktörle anlaşmayan Tottenham’da uzun süredir devam eden arayış sona eriyor.

The Athletic’te yer alan habere göre Londra ekibi son iki sezondur İskoçya Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Ange Postecoglou ile anlaşmaya vardı. Habere iki taraf arasındaki anlaşma kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

Geçtiğimiz yıl adım attığı Celtic’te görev yaptığı iki yılda iki şampiyonluk yaşayan Postecoglou, daha önce Avustralya Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı.

Atina'da doğdu

Daha önce Feyenoord’dan Arne Slot, Bayer Leverkusen’den Xabi Alonso ve Bayern Münih’ten ayrılan Julian Nagelsmann ile görüşen Tottenham, uzun müzakere süreçlerine rağmen bu üç teknik direktörü de ikna etmeyi başaramamıştı.

Atina doğumlu olmasına rağmen küçük yaşta ailesiyle birlikte Avustralya’ya yerleşen Postecoglou, teknik direktörlüğe 1996 yılında South Melbourne takımında başlamıştı.

Celtic’e gelmeden önce 2018-2021 yılları arasında Japonya’nın Yokohama Marinos takımında görev yapan deneyimli teknik direktör, Celtic’e oynattığı pozitif futbolla Avrupa’da son dönemde en ses getiren teknik direktörlerden biriydi.