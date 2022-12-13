Faslı oyuncu, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

NE OLDU? Amrabat; Fas'ın Belçika, İspanya ve Portekiz'e karşı galibiyet almasında büyük bir katkı sağladı ve Dünya Kupası yarı finaline giden yolda takımı için önemli bir figür oldu.

Menajeri Alberto Maria Jimmy Fontana, birçok kulüpten telefonlar aldığını, ancak oyuncusunun Fiorentina'ya bağlı olduğunu söyledi.

Amrabat, Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham ile yoğun bir şekilde bağlantılı bulunuyor.

NE SÖYLEDİLER: "Geçen yıl, Lucas Torreira'nın yedeği olarak takımda bulunuyordu. Ancak, şimdi durumlar değişti ve Fiorentina, onun niteliklerinin tadını çıkarıyor" dedi Fontana ve ekledi:

"Onun için birçok telefon aldık, ancak Fiorentina'nın seçimlerine saygı duyuyoruz. Bu sezon Fiorentina, onun oynaması için Torreira'yı bile feda etti.

"Görüşler güzel, ama Fiorentina ile onu bir arada tutan uzun sözleşmeye ek olarak mükemmel bir ilişkimiz var.

"Daha düşük bir Avrupa liginde (Avrupa Konferans Ligi) oynamalarına rağmen çok saygın bir kulüpler."

BÜYÜK RESİM: Amrabat, oynadığı 13 Serie A maçının 10'una ilk 11'de başlayarak bu sezon Fiorentina için önemli bir oyuncu oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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AMRABAT İÇİN SIRADA NE VAR? Feyenoord'un eski orta saha oyuncusu, çarşamba günü son dörtte Fransa ile karşılaşacak olan Fas'ı, Dünya Kupası finaline çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacak.