İsmail Kartal ile Hikmet Karaman arasında pozisyon polemiği: "Adama sorarlar..."

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçı 90+4'te Ramazan'ın attığı golle kazanarak tur atladı.

Mücadeleyi Fenerbahçe 13, Kayserispor ise beş şutla tamamlarken, iki ekibin de üçer isabetli şutu olması dikkat çekti.

Ne söylediler?

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı ilk açıklamada, "Kayserispor futbol adına hiçbir şey ortaya koymadı, oyunu domine ettik" sözlerini kullandı.

Hikmet Karaman ise Kartal'ın bu sözlerine tepki gösterdi:

"Basın toplantılarını izliyorum, cevap vermeyeceğim. Cevap vermek bana yakışmaz. Adama sorarlar, 'Ne oynadın? Kaç pozisyon buldun?' diye."

"Bir eksik kalmışız, ne yapacağız? İki tane pozisyon verdik. En azından bir plana sağdık kaldık. Şunu da diyebilirim, ligde 2-0 galipken, 4-0 yapabilirdik. Biz bir şey dedik mi? Maçtan önce dokuz oyuncumuzun eksik olduğunu söyledik mi?"

"Ramazan, ligdeki penaltı pozisyonunda ufak tuttu diye penaltı verilmişti ve tepki almıştı. Şanslıyız. Vurdu, rakibe çarptı ve gol oldu ama siz hazırlıklıysanız, şans size güler. Biz çıkar, savaşırız. Turu geçtiğimiz için çok sevinçliyiz ama kupa bitti, unuttuk. Hafta sonu Galatasaray maçı var."

"6-7 pozisyonumuz var"

İsmail Kartal basın toplantısında yeterli sayıda pozisyona girdiklerini, fakat şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.

"En az 6-7 tane pozisyonumuz var. Ben, kimseyle polemiğe girmek istemiyorum, görüntüler ortada. Futbol konuşacaksak, futbolun bütün doğrularını Fenerbahçe yaptı ama futbolun adaleti Kayseri'ye tecelli etti."

"Bu akşam maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden, pozisyon üreten, her bölgede baskı kuran takımdık, ama golü bulamadık. Golü bulup turu geçmek istiyorduk. Birkaç galibiyet alarak oyuncularımızın öz güvenini geri kazanmasını planlıyorduk. Son saniye böyle bir gol yiyerek elendik, çok üzgünüz. Son zamanlarda yediğimiz gollere bakıyoruz, bize gelen bir şut birilerine çarpıyor gol oluyor. Bizim vurduklarımız rakiplerden, direklerden dönüyor, gol olmuyor. Biraz şanssızlık var. Biraz da oyuncularım baskı altında performanslarını tam ortaya koyamıyor. Bunun da üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz."

"Futbolumuzun üstüne koyarak geliştiğini ben görüyorum. Her şeyi yaptık, denedik, fakat golü bulamadık. Futbolda çok az rastladığım bir olay oldu bu akşam. Son saniyede baraja çarptı, kaleci kontrpiyede kaldı."

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