Eski Tottenham Hotspur kalecisi Alfie Whiteman, Avrupa Ligi zaferinden sadece birkaç hafta sonra, 26 yaşında profesyonel futboldan emekli olma kararı aldı. Henüz genç yaşta futbolu bırakan Whiteman, artık fotoğrafçılık alanında kariyer yapıyor.

Whiteman, Tottenham altyapısında yetişmiş ve 10 yaşında kulübe katılmıştı. Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan sonra İsveç ekibi Degerfors’a iki kez kiralanmış olsa da, A takımda kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı. Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi kazanan kadroda yer almasına rağmen, forma şansı bulamaması onu farklı ilgi alanlarına yöneltti.

Genç yaşlardan itibaren futbolun kendisini mutlu etmediğini fark ettiğini anlatan Whiteman, "17-18 yaşlarındayken, pansiyonda yaşarken içimde ‘Bu kadar mı?’ diye bir his vardı. Antrenmana gidiyor, eve dönüp oyun oynuyordum. O zaman bile mutlu olmadığımı anlamıştım" dedi.

Profesyonel futbolda tutunamadı

Whiteman, futbol dünyasındaki yaşam tarzına da eleştirel yaklaştı:

"Futbolcularla ilgili klişeler genelde doğru. Golf ve seyahat çantası kültürü… Ben de o genç futbolculardan biriydim. Gucci seyahat çantası istiyordum ve Mercedes kullanıyordum. Hepiniz birbirinizin yansıması haline geliyorsunuz. Sen çevrenin bir ürünüsün. Bu ülkede futbol böyle; diğer her şeyden tamamen kopuk. Antrenmana gidiyorsun, sonra eve gidiyorsun, hepsi bu"

Tottenham kariyeri boyunca akademi kökenli bir oyuncu olarak profesyonel hayatta tutunamayan Whiteman, kulübün sezon sonunda kendisini serbest bırakmasının ardından farklı bir yola yöneldi. Fotoğrafçılık, medya ve tiyatro gibi alanlarda eğitim aldı ve yaz aylarında tamamen futbolu bırakma kararı aldı.

Whiteman, kararının ardındaki nedeni şu sözlerle açıkladı: "Futbol, ne kadar başarılı olursanız olun, kısa bir kariyer. Ben artık bu alanda kalmak istemediğimi biliyordum. Gerçekten keyif aldığım, üretici insanlarla çevrili olduğum bir iş yapmak istedim. Onlardan ilham alıyorum."