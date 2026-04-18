Tottenham Hotspur, Simons'un muhteşem golüne rağmen son anda çok değerli puanları kaçırdı

Tottenham Hotspur, Cumartesi günü Premier Lig'den düşme mücadelesinde çok önemli puanları kaçırdı. Xavi Simons, Brighton & Hove Albion karşısında muhteşem bir golle maçın kahramanı olacak gibi görünüyordu, ancak Brighton son anda skoru 2-2'ye getirdi. Tottenham 18. sırada yer alıyor ve Championship'e düşme tehlikesiyle ciddi bir şekilde karşı karşıya.

İlk yarı, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oldukça dengeli geçti. Micky van de Ven, yarım saatten fazla bir süre sonra büyük bir çaba göstererek Danny Welbeck'in yakın mesafeden gol atmasını engelledi. Top direkten geri sahaya döndü ve ev sahibi takım rahat bir nefes aldı.

1-0, birkaç dakika sonra diğer tarafta geldi. Xavi Simons topu ceza sahasına gönderdi, ardından Pedro Porro, çıkan Bart Verbruggen'i bir kafa vuruşuyla alt etti. Kısa süre sonra Simons 2-0'ı yapmaya yaklaştı, ancak vuruşu direğe çarptı. Porro'nun ribaundunu Verbruggen uzaklaştırdı.

Brighton'ın 1-1'i eşsiz bir güzellikteydi. Pascal Gross sağdan ölçülü bir orta yaptı ve Kaoru Mitoma muhteşem bir vole ile topu ağlara gönderdi. Çok istediği üstünlüğü bir anda kaybeden Tottenham için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

İkinci yarıda üstünlük Brighton'daydı, ancak en büyük fırsat Tottenham'a geldi. João Palhinha'nın ceza sahası dışından çektiği şut yön değiştirdi ve Verbruggen tarafından ayakla kurtarıldı. Bundan kısa süre önce Simons güzel bir hareket sergilemişti. Kuzey Londra'da maçın son dakikaları gelmişti.

Simons, maçın bitimine 15 dakika kala muhteşem bir hareket sergiledi. Ofansif orta saha oyuncusu sol kanattan içeriye doğru çekildi ve topu direğe çarparak 2-1'i yaptı. Ardından Simons, takım arkadaşları ve Tottenham taraftarları arasında sevinç patlaması yaşandı.

Tottenham'ın Hollandalı yıldızı maçın son dakikalarında şiddetli bir kramp krizi geçirdi, ancak teknik direktör Roberto De Zerbi beş oyuncu değişikliği hakkını çoktan kullanmış olduğu için oyundan alınamadı. 94. dakikada işler yine ters gitti; Kevin Danso, Jan Paul van Hecke'ye karşı üstünlük sağlayamayınca, oyuna sonradan giren Georginio Rutter skoru 2-2'ye getiren golü attı.