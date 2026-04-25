Tottenham Hotspur, Simons için dramatik bir öğleden sonra 2026'daki ilk galibiyetini aldı

Tottenham Hotspur, Cumartesi günü Premier Lig'den düşme mücadelesinde bir kez daha çok önemli puanlar topladı. Ligde 18. sırada yer alan takım, maçın son dakikalarında zaten küme düşmüş son sıradaki Wolverhampton Wanderers'ı 0-1 mağlup etmeyi başardı. Galibiyete rağmen, ağır bir diz sakatlığı geçiren Xavi Simons için dramatik bir öğleden sonra oldu.

Molineux'daki ilk yarı her iki taraf için de oldukça zayıftı. Tottenham, Xavi Simons başta olmak üzere çaba gösterdi ancak neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Wolves, Kuzey Londra'dan gelen konuklardan etkilenmedi ve kendisi de birkaç atak girişiminde bulundu.

İlk yarının son dakikalarında Dominic Solanke'nin sakatlığıyla Tottenham için talihsizlik yaşandı. Richarlison, forvette onun yerine geçti. Devre arasında Randal Kolo Muani soyunma odasında kaldı ve Mathys Tel, The Spurs'un hücumuna kalite katmak için sahaya çıktı.

Tottenham için bir başka dram da Simons'un arka çizgiye doğru bir hareket sırasında ayağını kaydırmasıyla yaşandı. Hollandalı oyuncu çok acı çekiyordu ve alt sıralarda yer alan takımın sağlık ekibi tarafından yoğun bir şekilde tedavi edildi. Bu, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman ve Hollanda milli takımı için de kötü bir haberdi: Simons için Dünya Kupası tehlikede gibi görünüyor.

Simons tekrar kendi ayakları üzerinde durabildiğinde biraz rahatlama yaşandı, ancak teknik direktör Roberto De Zerbi için bir oyuncu değişikliği kaçınılmazdı. Orta saha oyuncusu oturduğunda saha kenarında tekrar tedavi gördü ve sedye getirildi.

Tottenham, maçın son dakikalarında gol atması gerektiğini biliyordu ve Rodrigo Bentancur'un sert kafa vuruşunun Wolves kalecisi José Sa tarafından güzel bir şekilde kurtarılmasıyla şanssızlık yaşadı. Maçın bitimine on dakika kala Richarlison kafa vuruşuyla golü bulacak gibi görünüyordu, ancak son anda Matt Doherty kafa vuruşuyla ev sahibi takımı kurtardı.

Tottenham, hücumda pek bir varlık gösteremese de 0-1 öne geçti. João Palhinha, kaçırılan bir şutun ardından ayağını uzattı ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi yapıldı, ancak bu çok önemli gol geçerli sayıldı. Böylece Tottenham, rakibi West Ham United'ın son dakikada Everton'ı 2-1 mağlup ettiğini ve 18. sırada kaldığını görünce çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

West Ham United - Everton 2-1

Maç başlamadan önce West Ham 33 puana sahipti, bu da 18. sıradaki Spurs'tan iki puan daha fazlaydı. Everton ise Avrupa hayallerini sürdürmek için kazanmak zorundaydı. İkinci yarı başladıktan yedi dakika sonra Tomás Soucek, Jarrod Bowen'ın köşe vuruşuna kafasını uzattı. Çek oyuncu kısa köşeye sert bir kafa vuruşu yaparak The Hammers'ı öne geçirdi.

88. dakikada başkent ekibi büyük bir darbe aldı. West Ham savunması bir ortayı kötü karşıladı ve James Tarkowski, Kiernan Dewsbury-Hall'a topu hazır bir şekilde bıraktı. İngiliz oyuncu müthiş bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi ve West Ham'ı üzüntüye boğdu.

Kritik bir puan kaybı yaşanacak gibi görünüyordu, ancak durum hiç de öyle değildi. 92. dakikada Bowen, ikinci direkte mükemmel bir kafa vuruşuyla oyuna sonradan giren Callum Wilson'a pas verdi. Forvet, büyük bir boşluk buldu ve iç ayakla kontrollü bir vuruşla Jordan Pickford'u geçerek skoru 2-1'e getirdi.